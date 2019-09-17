У экс-главы Клинского района Подмосковья изъято имущество на 9 млрд рублей

Клинский городской суд изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя общей стоимостью около 9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

"Суд поддержал в полном объеме иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников", - рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно иску, в доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, 5 млрд рублей в денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества.

Общая стоимость изымаемого имущества, отметили в надзорном ведомстве, оценивается в 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участков в Клинском районе в размере не менее 4,3 млрд рублей, а также 4,7 млрд рублей - уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества. Кроме того, в иске Генпрокуратуры речь шла о 4 автомобилях стоимостью 9,4 млн рублей.

Напомним, в августе стало известно, что подмосковные следователи, расследуя уголовное дело в отношении Александра Постриганя, выявили новые эпизоды преступной деятельности чиновника.