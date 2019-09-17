Поиски пропавшего в Якутии вертолета пока не дали результата

Поиски вертолета Eurocopter, пропавшего 13 сентября в Оймяконском районе Якутии, пока не дали результата.

Принадлежащий золотодобывающему предприятию вертолет, на борту которого находились пилот и два работника компании, вылетел из аэропорта поселка Усть-Нера по маршруту озеро Аяна (320 километров от Усть-Неры) - ручей Уточан за заготовленной рыбой. Вертолет перестал выходить на связь где-то на обратном пути.

В первые дни в поисках были задействованы вертолеты Eurocopter и Robinson. С их помощью удалось обследовать лишь часть маршрута пропавшего судна. При этом речь идет о вероятном маршруте, поскольку информация о плане его полета отсутствует.

Но больше всего, как отмечают в региональном управлении МЧС, поисковикам мешают сложные погодные условия. К вылету в район поисков готовы самолет Ан-26, два вертолета Ми-8, а также же участвовавшие в поисковой операции Eurocopter и Robinson. Однако неустойчивая погода не позволяет тщательно обследовать довольно обширную территорию.