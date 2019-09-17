АвтоВАЗ завалил суды исками к поставщику из Нижнего Новгорода

Стало известно, что 13 сентября 2019 года АвтоВАЗ подал в арбитражный суд Самарской области ещё два иска к компании "Автокомпонент" на общую сумму 296 миллионов рублей.

Напомним, "Автокомпонент" является поставщиком АвтоВАЗа и специализируется на выпуске изделий из пластмасс и других композитных материалов: торпедо, бамперов, корпусов зеркал и т.д.

Летом 2019 года конвейеры АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, на которых собираются автомобили Lada, Renault, Datsun, были остановлены по причине срыва поставок комплектующих со стороны нижегородского партнёра. После двухдневного простоя производство автомобилей было возобновлено.

В июле стало известно, что АвтоВАЗ подал в арбитражный суд иск на "Автокомпонент" на сумму 10.2 миллиона рублей. По состоянию на 9 сентября, как сообщает Newsnn.ru, исковых заявлений было уже 18, а сумма финансовых претензий приблизилась к 64 миллионам.