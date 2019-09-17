В Оренбуржье онлайн-концерт Спивакова увидели 1000 жителей глубинки

Благодаря проекту "Виртуальный концертный зал" более 1000 жителей 17 населенных пунктов оренбургской глубинки смогли увидеть в режиме онлайн выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

В Оренбург знаменитый виртуоз прибыл сразу после своего дня рождения: 12 сентября Владимир Спиваков отметил 75-летие.

От лица оренбуржцев артиста поздравила и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко. Она отметила, что маэстро приезжает в степную столицу уже седьмой раз и шестой раз открывает филармонический сезон.

- Через 48 часов после Вашего праздника Вы здесь, вместе с нами. Нам кажется, что это свидетельствует о вхождении оренбуржцев в круг близких друзей. Многая лета Вам и Вашему коллективу! - сказала Шевченко.

Оба концерта завершились овациями. Оренбургские поклонники музыки несколько раз вызывали маэстро на "бис".

Напомним, что насладиться искусством одного из лучших музыкальных коллективов страны могли не только зрители в зале, но и жители глубинки. Для них была организована онлайн-трансляция концерта в местных ДК. Увидеть выступление смогли более 1000 человек.