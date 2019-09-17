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17.09.2019 20:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Оренбуржье онлайн-концерт Спивакова увидели 1000 жителей глубинки

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Благодаря проекту "Виртуальный концертный зал" более 1000 жителей 17 населенных пунктов оренбургской глубинки смогли увидеть в режиме онлайн выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

В Оренбург знаменитый виртуоз прибыл сразу после своего дня рождения: 12 сентября Владимир Спиваков отметил 75-летие.

От лица оренбуржцев артиста поздравила и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко. Она отметила, что маэстро приезжает в степную столицу уже седьмой раз и шестой раз открывает филармонический сезон.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
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- Через 48 часов после Вашего праздника Вы здесь, вместе с нами. Нам кажется, что это свидетельствует о вхождении оренбуржцев в круг близких друзей. Многая лета Вам и Вашему коллективу! - сказала Шевченко.

Оба концерта завершились овациями. Оренбургские поклонники музыки несколько раз вызывали маэстро на "бис".

Напомним, что насладиться искусством одного из лучших музыкальных коллективов страны могли не только зрители в зале, но и жители глубинки. Для них была организована онлайн-трансляция концерта в местных ДК. Увидеть выступление смогли более 1000 человек.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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