США не просят Минск делать выбор между Востоком и Западом

Переговоры заместителя госсекретаря США Дэвида Хэйла с президентом Александром Лукашенко, которые продолжались 17 сентября более часа, "прошли в атмосфере абсолютной открытости и доверия". Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, которого цитирует БЕЛТА.

В этот же день у высокопоставленного американского политика состоялась встреча и с белорусским министром иностранных дел. "Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе самые чувствительные - политические, в сфере прав человека, вопросы экономического диалога. Должен констатировать, что сегодняшние переговоры прошли в атмосфере абсолютной открытости и взаимного доверия", - подчеркнул Владимир Макей.

По его словам, стороны говорили не только о текущем состоянии двусторонних отношений, но и об их перспективах, обсудили конкретные сферы, в которых можно выйти на новый уровень сотрудничества.

В свою очередь, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам заявил после встречи с президентом РБ, что решение о восстановлении дипломатической миссии между Вашингтоном и Минском на уровне послов является историческим моментом в американо-белорусских отношениях.

Он отметил, что у него состоялся хороший и глубокий разговор не только по теме двусторонних отношений, но и широкому спектру тем общей мировой повестки дня. Хэйл также подчеркнул, что ему приятно присутствовать в белорусской столице, чтобы обозначить взаимные усилия по продвижению двусторонних отношений в новом направлении.

"Мы приветствуем расширение сотрудничества в вопросах нераспространения, безопасности на границе, экономического взаимодействия и обмена информацией в сфере общей безопасности. Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - резюмировал заместитель государственного секретаря США.