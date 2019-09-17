ГИБДД: За полтора года произошло 79 ДТП с участием электросамокатов

В Госавтоинспекции МВД России привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения.

По данным ГИБДД, в 2018 году в России было зафиксировано 39 ДТП с участием "персональных электрических средств передвижения малой мощности". В них получили ранения 40 человек, погибших не было. За полгода 2019 года (свежее статистика пока нет) было совершено уже 40 подобных ДТП, в которых погибли два человека, а 39 были ранены.

При этом, отмечают в ГИБДД, в текущей редакции Правил дорожного движения пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге (сигвеи, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса) в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены. Поэтому де-юре они приравниваются к пешеходам. Таким образом, ответственность за нарушение ПДД они несут как пешеходы, а это всего лишь предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).

Если авария происходит между автомобилем и, допустим, электросамокатом, то по действующим правилам она квалифицируется как наезд на пешехода.

В ГИБДД решили исправить ситуацию. Для этого ведомство выносит проблематику на общественное обсуждение. Как пояснили в Госавтоинспекции, анализ ДТП с этими устройствами свидетельствует о необходимости закрепления административно-правового статуса их владельцев.

"Актуальность проблематики обусловлена ростом популярности индивидуальных электронных устройств передвижения. В крупных городах открываются прокатные компании, растут скорости движения на этих устройствах, а, следовательно, и риски попадания в ДТП", - отметили в ГИБДД России.

Госавтоинспекция приглашает всех желающих высказать свое мнение по этому вопросу. На официальном сайте ГИБДД стартует социологический опрос, в котором респондентам предложено определить, есть ли необходимость определения правового статуса владельцев "неавтомобильного" электротранспорта. По результатам этого опроса состоятся общественные обсуждения, в которых свое мнение выскажут представители экспертного и научного сообщества.

Параллельно научный центр безопасности дорожного движения МВД России проводит исследование по определению административно-правового статуса пользователей электросамокатов. В ГИБДД отмечают, что эта проблематика актуальна не только для России, поэтому она в настоящее время активно обсуждается и на различных международных площадках.

"Минтранс России уже подготовил проект поправок в ПДД, в соответствии с которыми предлагается уточнить терминологию и ввести обязанности для новых участников движения", - заключили в Госавтоинспекции.

Ранее "Российская газета" сообщала, что немецкие власти планирую ввести полный запрет на употребление алкоголя для передвигающихся на электрических самокатах.