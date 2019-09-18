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18.09.2019 20:47
Рубрика: В мире

Посол РФ в Албании поздравил Незири с победой в "Новой Волне"

Текст: Александр Борисов (Тирана)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Посол Российской Федерации в Республике Албании Александр Карпушин лично поздравил албанскую певицу Инис Незири с победой на конкурсе исполнителей эстрадной песни "Новая волна", который состоялся в городе Сочи в конце августа. Посол "отметил, что за выступлением самой молодой участницы фестиваля, 18-летней талантливой албанки следила вся Россия, - подчеркивается в сообщении дипломатической миссии РФ в Тиране. - Он выразил уверенность, что громкая победа на таком знаковом песенном конкурсе станет очередным шагом к развитию культурных отношений двух стран".

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Напомним, что международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2019" проходил в Сочи с 24 по 29 августа. Тогда певица из Албании Инис Незири была признана лучшей. "Албанка, юная участница потрясающая. Мурашки были, когда она пела песню Пугачевой. Все "десятки", какие могут быть комментарии, когда профессиональные члены жюри ставят "десять", это само за себя говорит. Поэтому мы все ее поздравляем.... Мы очень довольны результатами конкурса", - цитирует слова генерального директора конкурса Александра Румянцева РИА Новости.

Между тем в интервью газете Albanian Daily News Александр Карпушин указывал, что в Албании повышается интерес к русской культуре и образованию, отмечается растущее желание молодежи изучать русский язык и получать высшее образование в РФ. При этом, по его словам, количество предоставляемых за счет российского бюджета стипендий выросло за последние четыре года более чем в два раза.

В мире Европа Албания
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