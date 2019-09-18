Казанский школьник, принесший в класс оружие, признан невменяемым

Казанского гимназиста, который явился в класс с ножом и пневматическим пистолетом признали невменяемым. Об этом "РГ" сообщил помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Он уточнил, что к такому заключению пришла психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе следствия.

Напомним, ЧП произошло 13 мая этого года. Семнадцатилетний ученик казанской гимназии № 7 пришел в свой класс, достал пневматический пистолет и ножи и сел за стол учителя. Он не выпускал других детей из кабинета, но никаких требований не выдвигал.

В последствие подросток сдался полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Как пояснила тогда "РГ" директор гимназии Любовь Кочнева, школьнику не хватало родительского внимания, и он страдал от неразделенной любви.

По решению Ново-Савиновского суда Казани гимназист был отправлен под домашний арест.