Житель Саратова признался в изнасиловании женщины-врача

В Саратове местный житель, подозреваемый в изнасиловании врача поликлиники, признался в этом преступлении.

По данным СУ СК по региону, 55-летнему мужчине, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов, предъявлено обвинение в изнасиловании. Саратовец признал свою вину, его показания были подтверждены в результате следственных действий на месте преступления.

Напомним, в понедельник во второй половине дня в Саратове было совершено нападение на молодую женщину, врача одной из городских поликлиник. Медика вызвали к пациенту в поселке Завокзальном, она не смогла самостоятельно найти нужный дом и попросила помочь случайного прохожего. Мужчина взялся ее провожать, но по дороге напал на нее в безлюдном месте и изнасиловал.

Уже на следующий день следственные органы сообщили о том, что по подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина, который ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.