Сообщение об избиении подростков в центре Омска оказалось ложным

Полиция окончила проверку по факту нападения на школьников в центре Омска, в результате которого якобы пострадал ребенок-инвалид.

- Сотрудниками полиции установлено, что подросток травмировался самостоятельно во время прогулки с друзьями, - сообщает региональная пресс-служба УМВД России. - Родителям сообщил, что телесные повреждения причинил неизвестный, чтобы избежать конфликтной ситуации.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на двух школьников в районе остановки "Голубой огонек" напали неизвестные хулиганы. Они якобы потребовали у подростков деньги, а одного из них, инвалида детства, ударили в колено, причинив тяжелую травму.

Мальчик находится в стационаре. Ему предстоит операция.