Уничтоженные в КБР боевики планировали совершить теракт

Двое боевиков, которых силовики ликвидировали в среду утром в городе Чегем Кабардино-Балкарии, готовились к совершению теракта. Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных структурах республики, целью бандитов могли стать объекты в Кабардино-Балкарии или соседних регионах.

- Обнаруженное на месте самодельное взрывное устройство позволяет говорить о том, что боевики готовились к самым радикальным действиям, Скорее всего, к теракту на территории республики или в соседних субъектах, - отметил источник.

Как уже сообщалось, утром 18 сентября на территории восточной части Чегема (этот населенный пункт расположен всего в 10 километрах от столицы КБР города Нальчика) введен режим контртеррористической операции. Силовики обнаружили двух боевиков в частном доме, предложили им сдаться, на что бандиты ответили огнем. В ходе боя оба злоумышленника были ликвидированы.

Как сообщает пресс-служба НАК, на месте происшествия было найдено самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы к ним, личности бандитов установлены. Потерь среди силовиков и гражданских нет.