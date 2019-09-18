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18.09.2019 07:55
Рубрика: Спорт

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Текст: Максим Домчев

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Россия и Португалия ведут борьбу за шестое место, которое дает право быть представленным в еврокубках шестью клубами - по три в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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После матчей предварительных раундов Португалия сумела приблизиться к России. Отрыв составлял 0,7 балла. Однако уже после первого игрового дня этот отрыв удалось немного увеличить. "Зенит" во Франции сыграл вничью с "Лионом - 1:1, а "Бенфика" весьма неожиданно уступила дома "Лейпцигу" - 1:2. После этого отрыв России от Португалии составляет 0,8 балла.

Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проводит "Локомотив", который может внести свою лепту в рейтинг России. Ведь при самом неблагоприятном прогнозе страны могут поменяться местами уже после четверга, когда пройдут матчи Лиги Европы. Но для этого нужно, чтобы все российские клубы уступили, а португальские выиграли две встречи и в одной как минимум не уступили.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2019/2020
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