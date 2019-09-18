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Сколько проживет ваш новый iPhone? Рассекречены реальные данные аккумуляторов

Текст:   Богдан Бобров
18.09.2019,  
16:20
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

На презентации Apple производитель в числе прочих достоинств обещал пользователям, что новое поколение смартфонов сможет проработать на 5 часов дольше по сравнению с iPhone XS Max, при этом не вдаваясь в подробности о цифровых показателях аккумуляторов.

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Тем не менее эти данные были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Об этом пишет 9to5mac.

Согласно представленной информации, самый большой прирост в плане емкости батареи, ожидаемо, получил флагманский iPhone 11 Pro Max - 3969 мАч против 3174 мАч у прошлогоднего iPhone XS Max.

Младшим моделям уже не так сильно повезло: iPhone 11 и iPhone 11 Pro получили элементы питания на 3110 мАч и 3046 мАч. Для сравнения у iPhone XR и iPhone XS из 2018 показатели находились на отметках 2942 мАч и 2658 мАч.

В цифрах "на бумаге" показатели вкупе с подтянутой оптимизацией выглядят достаточно впечатляюще, осталось дождаться реальных испытаний и тестов. Проверить самостоятельно это можно будет очень скоро - в России уже стартовал предзаказ новинок, а разобраться, как и где лучше их покупать поможет наш специальный материал.

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