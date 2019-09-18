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18.09.2019 09:03
Рубрика: В мире

Зачем южнокорейский президент летит в Нью-Йорк

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Через несколько дней президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправится в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Однако главной причиной его поездки является встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться на полях международного форума. Мун намерен сделать все возможное, чтобы помочь возобновлению американо-северокорейского диалога, вернув при этом Сеулу статус посредника в контактах между Вашингтоном и Пхеньяном. Задача не из легких, но у лидера Южной Кореи нет иного выбора, тем более что ситуация в этой сфере стала в последнее время меняться в положительную для Сеула сторону.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Еще пару недель назад Мун Чжэ Ин, если верить источникам из его окружения, не собирался ехать в Нью-Йорк, а планировал отправить туда премьер-министра Ли Нак Ёна или главу внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва. Любой из этих высокопоставленных чиновников прекрасно справился бы с задачей зачитать с трибуны ООН заранее подготовленную речь с декларацией основных целей внешней политики РК. Встречаться, как казалось тогда, с Трампом Муну тоже особой нужды не было, так как они виделись меньше трех месяцев назад в Сеуле.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Кроме того, Мун Чжэ Ину явно не хотелось выслушивать нотации Вашингтона, который стал бы отчитывать Сеул за решение не продлевать действие договора с Японией об обмене с РК военной информацией. По мнению США, этот шаг Сеула сильно подорвал усилия США в АТР по созданию там трехстороннего военного альянса Вашингтон-Токио-Сеул. Кроме того, у Муна хватало дел и у себя в стране, где его жестко критикуют за проблемы в экономике, а во внутренней политике не утихает скандал после назначения нового министра юстиции. Однако Мун решил все же лично отправиться в Нью-Йорк и сам настоял на саммите с Трампом.

Этому решению способствовал ряд событий, которые возродили надежду Муна вернуть Южной Корее былую активную роль в диалоге США-КНДР, что крайне важно для президента РК, сделавшего свою главную внешнеполитическую ставку на это направление.

Во-первых, несколько дней назад президент США Дональд Трамп уволил своего помощника по внешней политике и безопасности Джона Болтона, который, по единодушному признанию многих, своей "ястребиной" позицией мешал развитию диалога Вашингтона и Пхеньяна.

Во-вторых, Северная Корея, которая до этого жестко критиковала неуступчивость США, сменила тон. Замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которую иностранные СМИ окрестили "железной леди Страны чучхе", заявила, что Северная Корея в конце сентября "готовы провести всеобъемлющие переговоры" с Вашингтоном.

В-третьих, по сообщению южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын якобы передал на имя Трампа личное письмо, в котором пригласил американского президента приехать в Пхеньян для личной встречи и очередного саммита.

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Все это пришлось как нельзя кстати для Мун Чжэ Ина, который увидел шанс вернуть Сеулу статус активного участника ситуации на Корейском полуострове. В последние месяцы КНДР неоднократно и подчас в весьма жестких выражениях указывала Югу, что Пхеньян не нуждается в посредниках. Сеул также обвинили в том, что он любит лишь разглагольствовать о "необходимости укрепления межкорейского взаимопонимания и сотрудничества", а на деле ничего не делает.

В итоге Мун Чжэ Ин 22 сентября летит в Нью-Йорк, где речь на заседании Генассамблеи ООН выглядит теперь лишь формальным поводом, а главным событием станут его переговоры с Дональдом Трампом. Ожидается, Мун будет убеждать президента США смягчить позицию в отношении КНДР и поискать возможность для компромисса с Пхеньяном, а РК, в свою очередь, пообещает довести это до северян и подтолкнуть их к уступкам.

Прогресс в американо-северокорейском диалоге и смягчение санкций США (если до этого дело все же дойдёт) развяжут руки Сеулу, который, как верно подметил Пхеньян, пока лишь говорит о сближении двух Корей, но не торопится развивать экономическое сотрудничество с КНДР из-за запрета со стороны США. Для Мун Чжэ Ина в личном плане это также хороший шанс "утихомирить" критиков внутри страны, которые утверждают, что его примирение с КНДР Сеулу ничего не принесло. Да и Север по-прежнему не считает Юг за страну, с которой стоит обсуждать ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Ради реализации этих перспектив Мун Чжэ Ин готов выслушать от Трампа много нелицеприятного за продолжающееся между Сеулом и Токио противостояние. Не исключено, что Трамп также настоит на том, чтобы свести Мун Чжэ Ина с Синдзо Абэ, устроив в Нью-Йорке трехсторонний саммит. В окружении Муна дали понять, что попытаются минимизировать обсуждение неприятной японской темы и сконцентрироваться на северокорейском направлении.

В общем, перед Мун Чжэ Ином стоят непростые задачи. Президент Республики Корея настроен решительно, а потому сейчас в его администрации, МИД, министерстве объединения и прочих ведомствах идет бурная работа и "мозговой штурм", чтобы придумать "формулу успеха" для поездки Муна в Нью-Йорк. С учетом приближающихся в США новых президентских выборов вполне может быть, что это последняя реальная возможность при Трампе добиться прорыва на направлении американо-северокорейского диалога на высшем уровне.

В мире Восточная Азия Южная Корея Отношения двух Корей
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