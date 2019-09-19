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19.09.2019 20:03
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Аudi. Фото: Пресс-служба Аudi.
Фото: Пресс-служба Аudi.

Росстандарт объявил об отзыве 288 машин Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon, реализованных с 2014-го по 2015 год. 

Причина отзыва автомобилей с двигателем 1,2 л, а также Volkswagen Golf с двигателями 1,2 л и 1,6 л, заключается в том, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть. Вследствие этого масло может вытечь и попасть на проезжую часть. 

Фото: Пресс-служба Audi.
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На транспортных средствах заменят регулятор фаз газораспределения.

Владельцев автомобилей, попадающих под отзывную акцию, уведомят о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно проверить, есть ли VIN-код транспортного средства в списке, опубликованном на сайте Росстандарта. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, не так давно попали под отзыв автомобили Lada Granta. В августе АвтоВАЗ разослал руководителям дилерской сети информационное письмо о необходимости проведения замены указателей поворота в зеркалах заднего вида. Дефект обнаружили у 11 157 машин. 

Также концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям.

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#Volkswagen #Audi #Seat