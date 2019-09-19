Дилерам Lada запретили продавать Largus

АвтоВАЗ приостановил продажи автомобилей семейства Lada Largus в связи с возможным дефектом топливопровода.

Проблемными могут оказаться 935 автомобилей, выпущенных в период со 2 по 13 сентября 2019 года.

"В связи с выявлением возможного несоответствия по течи топливных трубок установлена блокировка продаж партии автомобилей Lada Largus. До разработки методики устранения несоответствия и выполнения необходимых работ на конкретном автомобиле продажа не допускается", - цитирует сайт лада.онлайн анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Официально АвтоВАЗ не объявлял об отзывной кампании, на сайте Росстандарта по данному случаю тоже пока нет никакой информации.

Напомним, семейство Lada Largus включает в себя 5- и 7-местные универсалы повышенной вместимости (цена - от 597 900 рублей), их Cross-версии (от 757 900 рублей), а также цельнометаллический фургон (от 571 900 рублей).

Ранее "Российская газета" сообщала, что под сервисную акцию попал Lada Xray - некоторым автомобилям придётся менять капот.