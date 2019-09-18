У Lada Xray выявили проблемы с устойчивостью к коррозии

Сайт лада.онлайн опубликовал разосланное АвтоВАЗом предписание руководителям предприятий дилерской сети о возможных проблемах с коррозийной устойчивостью капота автомобилей Lada Xray, отгруженных с 15 декабря 2015 года по 13 февраля 2019 года. Всего несоответствие "коррозия капота в местах касания с регулировочным буфером" может быть выявлено на 94 615 машинах.

Согласно предписанию "По установке защитной наклейки на капоте на Lada Xray" от 16 сентября 2019 года, дилеры должны провести диагностику проблемной зоны, и в случае обнаружения несоответствия исправить его. Методы исправления зависят от степени коррозии. При незначительном натире ЛКП в зоне контакта буфера и капота необходимо установить защитную наклейку.

Если лакокрасочное покрытие протёрто непосредственно до металла, но нет коррозии, то дилер должен произвести покраску этой зоны без подбора колера. Если же ржавчина есть, то её очистят и выполнят покраску методом "пятно с переходом". После каждой из описанных процедур на зону контакта буфера с капотом должна быть установлена наклейка.

При сквозной коррозии дилерам предписано произвести замену капота целиком.

Как отмечает лада.онлайн, на АвтоВАЗе наличие данной проблемы подтвердили и заверили, что она не представляет критической опасности.

Напомним, недавно Lada Xray получил спецверсию #Club, отличающуюся опциями из люксовой комплектации, "клубной" обивкой салона и элементами внешнего декора.

Цена на самую доступную версию Lada Xray начинается от 614 900 рублей. В моторную гамму модели входят 106- и 122-сильные вазовские двигатели объёмом 1.6 и 1.8 литра соответственно.

Последний доступен как с механической коробкой, так и с автоматизированной механической трансмиссией (АМТ), для 106-сильного предложена только "ручка". Lada Xray Cross можно купить начиная от 759 900 рублей.

Список силовых агрегатов представлен парой ВАЗ-21179 объёмом 1.8 литра и МКП и 113-сильным двигателем Альянса H4M объёмом 1.6 литра, работающим в паре с вариатором Jatco.