FAW дразнит россиян обманчиво заманчивым ценником на новый седан

На официальном сайте FAW в России появилась информация о цене и скором старте продаж новой модели - седана Besturn B30, который построен на базе прошлого поколения Volkswagen Jetta. Если ценник не является маркетологической уловкой, то автомобиль станет одним из самых доступных на отечественном рынке. Но станет ли?

Никаких подробностей о техническом оснащении FAW пока не предоставил. На рынке Китая модель Besturn B30 предлагается с двигателем 1.6 литра мощностью 108 л.с. Для него доступны как 5-ступенчатая "механика", так и 6-диапазонная автоматическая коробка передач.

Длина "китайца" - 4625 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1500 мм. То есть он примерно сопоставим с Geely Emgrand 7, габариты которого составляют 4631 х 1789 х 1479 мм. Отечественная Lada Vesta чуть компактнее: 4410 х 1764 х 1497 мм.

Купить FAW Besturn B30, если верить сайту, можно будет начиная от 549 000 рублей. Скорее всего, этот ценник окажется актуален лишь в том случае, если воспользоваться акционными предложениями FAW Trade-in и FAW Finance, скидка по которым составляет 150 и 100 тысяч рублей соответственно. При этом стоит учитывать, что акции суммируются.

Уже упомянутый Geely Emgrand 7 в России без учёта скидок стоит минимум 750 900 рублей, за Lifan Solano II просят от 709 900 рублей, а Lada Vesta можно купить минимум за 606 900 рублей.

Напомним, в начале лета в России стартовали продажи кроссовера Besturn X40.