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19.09.2019 19:34
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор для Устинова

Текст: Наталья Козлова

Генеральная прокуратура устами своего официального представителя Александра Куренного заявила, что считает приговор актеру Павлу Устинову чрезмерно суровым.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Надзорное ведомство попросило для Устинова наказание, не связанное с реальным лишением свободы, заявил Александр Куренной.

То же самое сказала сегодня пресс-секретарь Тверского суда Ульяна Солопова.

По словам Куренного, которого цитируют информагентства, Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий. Но надзорное ведомство считает, что приговор подлежит изменению "в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Митинги и шествия
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