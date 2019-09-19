Генпрокуратура попросила изменить приговор для Устинова

Генеральная прокуратура устами своего официального представителя Александра Куренного заявила, что считает приговор актеру Павлу Устинову чрезмерно суровым.

Надзорное ведомство попросило для Устинова наказание, не связанное с реальным лишением свободы, заявил Александр Куренной.

То же самое сказала сегодня пресс-секретарь Тверского суда Ульяна Солопова.

По словам Куренного, которого цитируют информагентства, Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий. Но надзорное ведомство считает, что приговор подлежит изменению "в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".