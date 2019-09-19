Миллиардеру не понравился новый Land Rover Defender и он выпустит свой

Судьбу старого Land Rover Defender во многом определили исчерпанные возможности платформы, на которой он был построен: чтобы продолжать выпуск внедорожника, необходимо было привести его в соответствие нормам по выбросам.

Ну и модель год от года становилась всё более нишевой, что совсем неинтересно ни одной компании с точки зрения прибыли. Являясь поклонником старого "Дефа", Джим Рэтклифф, миллиардер, владелец компании Ineos, специализирующейся на нефтехимии, предложил Jaguar Land Rover выкупить право на производство внедорожника, но получил отказ. Тогда Рэтклифф объявил о том, что создаст свой автомобиль с философией старого Defender. Были инсайды о ходе проекта, но вот появилась официальная информация.

Проект ведёт созданная Рэтклиффом компания Ineos Automotive, которой в инжиниринге помогают Magna и MBTech. Утилитарный внедорожник, созданный по образу и подобию Land Rover Defender, назовут Grenadier - во-первых, в честь паба, где он был придуман, во-вторых, за этот вариант проголосовало 6 тысяч человек в онлайн-вопросе, проведённом Ineos.

Производство Grenadier организуют на заводе в Бридженде, Южный Уэльс. Как сообщили в компании, сейчас ведётся подготовка мощностей к серийному выпуску в 2021 году. В Ineos Automotive также рассказали, что компания инвестирует в предприятие в Португалии, на котором будут выпускаться шасси и кузов внедорожника. Двигатели, как пишет Automotive News, будут закупаться у BMW.

"Мы успешно продвигаемся в проектных и инженерных работах, а также планомерно решаем маркетинговые и дистрибьюторские задачи, и с нетерпением ждём возможности поделиться дополнительной информацией о Grenadier. Это случится в ближайшие месяцы", - рассказал Дирк Хайльманн, исполнительный директор Ineos Automotive.

Напомним, мировая премьера нового Land Rover Defender состоялась в рамках автосалона во Франкфурте. Уже известно, когда и по какой цене внедорожник появится в России. В Ineos Automotive новинку не оценили, заявив, что такой автомобиль непрактичен и дорог.

Цену на Grenadier пока не называют. Рэтклифф как-то обмолвился, что надеется на прайс от 25 тысяч фунтов стерлингов, но коммерческий директор компании этот ценник не подтвердил, но сказал, что он "будет доступным". Довольно абстрактно, если принять во внимание сумму, которую просят за преемника Defender - от 40 тысяч фунтов.