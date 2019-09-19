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19.09.2019 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв смертельного ДТП под Ярославлем выросло до девяти

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В больнице Ярославля скончался мужчина, 14 сентября пострадавший в аварии с участием рейсового автобуса.

По информации правительства Ярославской области, травмированный пожилой мужчина все это время находился в реанимации больницы скорой помощи имени Соловьева.

Семь человек пострадали в аварии с автобусом под Мурманском

- Состояние пациента было крайне тяжелым, - рассказал главный врач больницы Игорь Виноградов. - Кроме того, у него было тяжелейшее сопутствующее заболевание. Наши специалисты боролись за его жизнь, ситуация была на контроле и у федеральных коллег, мы проводили несколько видеоконсультаций с лучшими специалистами ведущих федеральных клиник, которые подтвердили выбранную нами тактику лечения. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В больницах региона остаются 12 пострадавших, из них двое - в реанимации. Единственный травмированный в аварии ребенок 19 сентября был выписан из больницы домой.

Напомним, ДТП, унесшее жизни девяти человек, произошло утром 14 сентября на 20-м километре трассы Ярославль - Иваново: здесь в лоб столкнулись фура и рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся в город Гаврилов-Ям. На месте ДТП погибли семь человек: пять пассажирок автобуса и водители обоих транспортных средств. Еще одна женщина умерла в тот же день в больнице.

Травмы различной степени тяжести получили 28 человек.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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