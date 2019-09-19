На Алтае открылся фестиваль спектаклей "Здравствуйте, люди!"

Девятидневный фестивальный марафон посвящен 90-летию Василия Шукшина. Зрители увидят семь спектаклей театров из Москвы, Твери, Омска, Новокузнецка, Барнаула. В основу постановок легли 34 рассказа писателя. Увидят их почти пять тысяч зрителей.

"С жгучим интересом жду спектаклей по моей первой пьесе. <...> Вообще к театру меня влечет. Охота понять, в чем его живая сила, феноменальная стойкость..." - сказал Василий Макарович в газете "Правда" 22 мая 1974 года. Увы, при жизни писателя на сцене была показана всего одна его пьеса. Однако потом в театрах нашей страны и за рубежом вышли десятки спектаклей по драматическим и прозаическим произведениям Шукшина.

- Интересе к творчеству Шукшина сохранился до наших дней, - подчеркнул на открытии фестиваля губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Мы это почувствовали еше на этапе замысла нашего фестиваля. Мы хотим через театральные произведения познакомить как можно больше зрителей с творчеством Василия Макаровича, дать почувствовать разнообразие образов и идей, которыми насыщены его произведения. О нашем выдающемся земляке и его творчестве уже все сказано, но сохраняется ощущение, что возвращаться к нему можно вновь и вновь, что делать это необходимо и нынешнему, и будущим поколениям. Стержнем алтайского фестиваля стали работы столичных театров. Открыл его программу спектакль Московского государственного театра-студии "У Никитских ворот" "... и цирк!", в основу которого лег рассказ "Чередниченко и цирк". 24 сентября Московский драматический театр "Сфера" покажет "Раскас" - выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности в семи частях без антракта, как определили жанр авторы. А 26-го, в день закрытия, Государственный театр наций представит "Рассказы Шукшина".

Помимо профессиональных трупп в фестивале принимают участие студенты Алтайского института культуры и искусств, которые в стенах родного вуза покажут курсовую работу "Ах, люди, милые люди, здравствуйте...". Обычные барнаульцы накануне торжественного открытия читали на ступеньках краевого театра драмы фрагменты из рассказов Василия Макаровича. Прочесть их мог любой желающий, чем воспользовался в том числе и спецкор "РГ" в Барнауле (ощущения, признаться, непередаваемые). На площади перед театром был создан целый мир Шукшина, населенный его героями, текстами и знаменитыми цитатами. Например: "Армию - не тронь, милицию не тронь, партаппарат не тронь, чиновников министерского ранга не тронь... Ну, а мужика я и сам не буду. В России - все хорошие!". Было много песен, музыки и танцев эпохи, в которой жил и работал Василий Макарович.

Театральный марафон посвящен 90-летию Василия Шукшина. Зрители увидят семь спектаклей, в основу которых легли рассказы писателя

Фестиваль вызывает огромный интерес не только у поклонников театра (билеты давно распроданы), но и самих театральных деятелей. Не секрет, что с виду простые шукшинские тексты зачастую очень сложны для постановки.

- Последнее время мы часто видим искажение сути шукшинских персонажей, - говорит известный сибирский театровед Елена Кожевникова. - Их либо переводят в какие-то заоблачные пространства, либо, наоборот, упрощают и примитивизируют. Особенность же героев Шукшина заключается в сложности, присущей нашим людям, особенно живущим в глубинке. Эта сложность жизненных обстоятельств, когда человек не может себя полностью проявить, реализовать мечту. И поэтому шукшинский герой часто, как Бронька Пупков, уходит в некую фантазию, в которую сам верит искренно. Это искренняя, жгучая потребность прожить жизнь значительнее, интереснее, по-другому, справиться со всеми проблемами - она поднимает человека над очень тяжелой реальностью. Душе нужна другая пища, не только зарабатывание денег. Душа - она крылатая. Вот что на самом-то деле просвечивается в поступках героев Шукшина, по сути своей добрых и открытых. Они ищут свое предназначение - черта эта всегда жила в русском человеке. Как бы он ни европеизировался, он все равно остается человеком земли и неба.