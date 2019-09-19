Появилось видео пожара в крупнейшем торговом центре Грозного

В Сети появилось видео пожара в самом крупном торгово-развлекательном центре Грозного - "Гранд парке". За записях, сделанных очевидцами, видно, что огнем охвачено все громадное здание.

Сейчас на месте происшествия работат пожарные. Как сообщили в ГУ МЧС по Чечне, пожар удалось локализовать.

- Пожар локализован на площади 700 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что огнем охвачен самый большой ТРЦ Чечни. Огонь вспыхнул на первом этаже в одном из магазинов, а затем перекинулся и на соседние помещения.

В результате возгорания никто не пострадал. Персонал и посетители вовремя покинули горящее здание. Движение по проспекту Ахмата Кадырова, где находится "Гранд парк" временно ограничено.