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19.09.2019 12:45
Рубрика: Спорт

Сборная России поднялась на четыре места в рейтинге ФИФА и стала 42-й

Текст: Максим Домчев
Сборная России по футболу переместилась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В период с 25 июля, когда произошло предыдущее обновление рейтинга, команда Станислава Черчесова провела два матча в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, одержав две победы - над сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Лидерство в рейтинге сохраняет сборная Бельгии, соперник россиян по отборочной группе Евро-2020. На вторую строчку поднялась команда Франции, сместив сборную Бразилии на третью позицию.

Сборная Англии сохранила четвертую строчку. На пятую позицию вышла команда Португалии, поменявшаяся местами со сборной Уругваем. Сразу на два пункта поднялась сборная Испании, ставшая седьмой. По одной позиции потеряли команды Хорватии и Колумбии. Замыкает десятку сборная Аргентины.

Две команды, являющиеся соперниками российской команды в квалификации чемпионата Европы, потеряли свои позиции в рейтинге: Шотландия опустилась с 48-го на 52-е место, Казахстан - со 112-й на 116-ю. Сборные Кипра, напротив, улучшила положение, шагнув с 93-й на 92-ю строчку.

Рейтинг ФИФА, версия 19 сентября 2019 года:

1 (1). Бельгия - 1752 очка,

2 (3). Франция - 1725,

3 (2). Бразилия - 1719,

4 (4). Англия - 1662,

5 (6). Португалия - 1643,

6 (5). Уругвай - 1639,

7 (9). Испания - 1631,

8 (7). Хорватия - 1625,

9 (8). Колумбия - 1622,

10 (10). Аргентина - 1614...

42 (46). Россия - 1455...

52 (48). Шотландия - 1415…

92 (93). Кипр - 1261…

116 (112). Казахстан - 1169.

Следующее обновление рейтинга ФИФА произойдет 24 октября.

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