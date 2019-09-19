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19.09.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустила автомобиль эксклюзивнее, чем Rolls-Royce и Bentley

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В Японии 22 октября 2019 года состоится коронация нового императора Нарухито. Для этого торжественного события Toyota выпустила эксклюзивный кабриолет на базе модели Century. Автомобиль создан в единственном экземпляре.

Никакой официальной информации от компании по этому госзаказу, разумеется, не поступало. Можно предположить, что кабриолет Toyota Century получил ту же силовую установку, что и донорский седан: 431-сильный гибрид на базе атмосферного V8 объёмом 5.0 литра.

Фото: www.bestcarweb.jp
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Из особенностей кабриолета стоит отметить отсутствие возможности установить верх, поэтому в дождь компанию императору на эксклюзивном Century составят лакеи с зонтами. Также обращает на себя внимание отсутствие подголовников на передних креслах и заметно возвышенный задний диван. На местах крепления регистрационных знаков и на дверях можно увидеть золотистый круг, символизирующий, вероятно, солнце.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала об уникальной модификации седана Century, которая принадлежит главе компании Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota