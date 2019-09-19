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В России подешевели старые iPhone. Но не так, как хотелось бы

Текст:   Антон Благовещенский
19.09.2019,  
10:01
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Цены на смартфоны Apple предыдущих поколений снизились в России незначительно, несмотря на всплеск интереса к ним со стороны покупателей.

Спрос на прошлогодние флагманы вырос значительно - в период с 9 по 11 сентября (день презентации) количество переходов по предложениям iPhone выросло в два с половиной раза, говорится в сообщении "Яндекс.Маркета".

Самым популярным среди этих предложений стал iPhone XS с 256 гигабайтами памяти, средняя стоимость которого составляет 48990 рублей - меньше, чем у 64-гигабайтного iPhone 11 в официальной рознице.

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Второе место занял iPhone XR с 256 гигабайтами памяти, третье - iPhone XR на 128 гигабайт.

При этом цены на прошлогодние iPhone упала незначительно, отмечают в "Яндекс.Маркете". Так, iPhone XS Max на 64 гигабайта подешевел на 4 процента до 74300 рублей, iPhone XS на 256 и 512 гигабайт, а также iPhone XR на 64 гигабайта упали в цене на 3 процента, а iPhone XS на 256 гигабайт - на 2 процента.

Анонс новых смартфонов линейки iPhone 11 состоялся 11 сентября. Продажи в России стартуют 20 сентября, сейчас продавцы принимают предзаказы.

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