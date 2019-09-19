Валуев остался недоволен "слишком мягким" наказанием Кузнецова в НХЛ

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев выразил недовольство в связи с тем, что НХЛ вынесла, на его взгляд, слишком мягкое наказание российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Евгению Кузнецову за применение наркотиков.

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе нашли следы кокаина. Дисквалификация распространяется на международные выступления, но не коснется НХЛ, где данное наркотическое вещество не относится к допингу. Позднее североамериканская лига отстранила Кузнецова на три матча. Сам спортсмен согласился с решениями IIHF и НХЛ.

"Я бы все-таки добавил наказания (Кузнецову) на примере международной федерации. В данном случае Кузнецов отделался легким испугом. Ну что такое пропущенные три матча? По большому счету, это ни о чем. Наказание несоразмерно преступлению, а принятие наркотиков - это преступление, тем более в спортивном мире", - сказал Валуев, чьи слова приводит kp.ru.

Ранее хоккеисты "Вашингтона", включая капитана команды Александра Овечкина, и генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан поддержали Кузнецова. По мнению Овечкина, Кузнецову не нужно устраивать травлю, а следует поддержать и помочь в непростой ситуации.