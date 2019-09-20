Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: элитный спорткар приспособили для перевозки мебели 11:02
На каких улицах Москвы в выходные изменится движение 10:41
Три стихии: тест-драйв кроссоверов Jaguar в Словении 09:00
Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser 08:18
20.09.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Американцы думают, что электрокары заправляют бензином

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Директор по электрификации модельного ряда Ford Тэд Каннис рассказал, что он регулярно получает от друзей и знакомых вопросы, касающиеся машин без ДВС. И недавно проведённый компанией опрос показал, что люди действительно находятся в плену мифов и очень мало знают о таких автомобилях. Доходит до абсурда: 42% респондентов считает необходимым заправлять электрокар бензином или дизельным топливом.

Фото: Пресс-служба Daihatsu.
Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris

Также в ходе опроса выяснилось, что 90% американцев и европейцев не согласны, что быстрый разгон и большой крутящий момент - не преимущество, так как на это уходит большое количество энергии.

По словам Канниса, его личный опыт общения с владельцами электромобилей показал, что большинство из них никогда не заряжали свою машину на общественных станциях. Согласно данным исследования, пополнение запаса энергии до 80% происходит дома, остальное - на парковках у работы.

Почти 80% американцев признались, что не выбрали бы электромобиль для эксплуатации в районах с экстремальными погодными условиями. На что в Ford приводят в пример Норвегию, где в первой половине 2019 года было продано более 35 тысяч "зелёных" машин, а регионами с одними из самых высоких продаж электрокаров в США являются жаркая Калифорния и снежный Денвер. Также у 65% респондентов электромобили не вызывают доверия на бездорожье.

Фото: Скриншот с официального сайта FAW.
FAW дразнит россиян обманчиво заманчивым ценником на новый седан

Не могли в Ford обойти стороной любовь к путешествиям, когда приходится буксировать автодом: 67% американцев и 68% европейцев сомневаются в способностях электрокаров в этом деле. Эти сомнения Ford развеял, показав видео, в котором электрический F-150 буксирует железнодорожный вагон массой более 450 тысяч килограмм.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала об испытаниях электрического кроссовера Ford, который проходит тесты при низких температурах. Предполагается, что в продаже новинка появится осенью 2020 года.

Видео: столкновение Ford Focus с лосем окончилось трагически
Ford завершает продажи легковых автомобилей в России
#Ford