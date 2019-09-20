Американцы думают, что электрокары заправляют бензином

Директор по электрификации модельного ряда Ford Тэд Каннис рассказал, что он регулярно получает от друзей и знакомых вопросы, касающиеся машин без ДВС. И недавно проведённый компанией опрос показал, что люди действительно находятся в плену мифов и очень мало знают о таких автомобилях. Доходит до абсурда: 42% респондентов считает необходимым заправлять электрокар бензином или дизельным топливом.

Также в ходе опроса выяснилось, что 90% американцев и европейцев не согласны, что быстрый разгон и большой крутящий момент - не преимущество, так как на это уходит большое количество энергии.

По словам Канниса, его личный опыт общения с владельцами электромобилей показал, что большинство из них никогда не заряжали свою машину на общественных станциях. Согласно данным исследования, пополнение запаса энергии до 80% происходит дома, остальное - на парковках у работы.

Почти 80% американцев признались, что не выбрали бы электромобиль для эксплуатации в районах с экстремальными погодными условиями. На что в Ford приводят в пример Норвегию, где в первой половине 2019 года было продано более 35 тысяч "зелёных" машин, а регионами с одними из самых высоких продаж электрокаров в США являются жаркая Калифорния и снежный Денвер. Также у 65% респондентов электромобили не вызывают доверия на бездорожье.

Не могли в Ford обойти стороной любовь к путешествиям, когда приходится буксировать автодом: 67% американцев и 68% европейцев сомневаются в способностях электрокаров в этом деле. Эти сомнения Ford развеял, показав видео, в котором электрический F-150 буксирует железнодорожный вагон массой более 450 тысяч килограмм.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала об испытаниях электрического кроссовера Ford, который проходит тесты при низких температурах. Предполагается, что в продаже новинка появится осенью 2020 года.