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20.09.2019 15:04
Рубрика: Легковые авто

Daimler прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Daimler. Фото: Пресс-служба Daimler.
Фото: Пресс-служба Daimler.

Немецкое издание Auto Motor und Sport со ссылкой на главу отдела разработок концерна Daimler Марка Шафера пишет, что компания прекращает разработки двигателей внутреннего сгорания и сконцентрируется на развитии электрифицированных силовых установок.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Стоит подчеркнуть, что на высшем уровне категорического "нет" ДВС не сказали.

Скорее всего, дальнейший сценарий будет выглядеть следующим образом: Daimler перераспределит ресурсы со смещением в сторону изучения и реализации электрических систем, а в разработке новых и модернизации существующих двигателей сделает паузу. И пауза эта возможна, потому что компания недавно анонсировала новое поколение шестицилиндровых двигателей M256, которые пока способны удовлетворять нормы по выбросам и CO2.

Напомним, что Daimler не единственный концерн, который отказался от разработки новых ДВС. В конце 2018 года подобное заявление сделал Volkswagen.

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#Mercedes-Benz