Газзаев: Поражения ЦСКА и "Краснодара" - удар по имиджу российского футбола

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы.

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал провалом старт российских клубов в Лиге Европы.

"Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню", - приводит слова Газзаева ТАСС.

По мнению тренера, который выигрывал Кубок УЕФА, в случае с ЦСКА негативную роль сыграли эксперименты с составом, а молодым игрокам "Краснодара" пока не хватило опыта.

В четверг ЦСКА в Болгарии уступил "Лудогорцу" - 1:5, хотя выигрывал после первого тайма 1:0, а "Краснодар" со счетом 0:5 уступил в Швейцарии "Базелю".