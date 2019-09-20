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20.09.2019 10:34
Рубрика: Спорт

Газзаев: Поражения ЦСКА и "Краснодара" - удар по имиджу российского футбола

Текст: Максим Домчев

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы.

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Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал провалом старт российских клубов в Лиге Европы.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню", - приводит слова Газзаева ТАСС.

По мнению тренера, который выигрывал Кубок УЕФА, в случае с ЦСКА негативную роль сыграли эксперименты с составом, а молодым игрокам "Краснодара" пока не хватило опыта.

В четверг ЦСКА в Болгарии уступил "Лудогорцу" - 1:5, хотя выигрывал после первого тайма 1:0, а "Краснодар" со счетом 0:5 уступил в Швейцарии "Базелю".

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