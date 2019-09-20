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20.09.2019 13:37
Рубрика: Легковые авто

Geely представила новый кроссовер с дизайном концепта

Текст: Евгений Костин
Пресс-служба Geely. Пресс-служба Geely.
Пресс-служба Geely.

Geely опубликовала первые изображения нового кроссовера Icon, концепт которого был представлен весной 2018 года. И серийная версия практически не отличается от шоу-кара.

Изменений действительно минимум: вместо камер кроссовер оснащён классическими зеркалами заднего вида, на крыше появились рейлинги, а вместо "песочных часов" у Geely Icon теперь трёхсекционные фары.

Фото: Пресс-служба Daihatsu.
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Известно, что новая модель создана на модульной платформе BMA, разработанной совместно с инженерами Volvo. Icon оказался на 169 мм короче (4 350 мм), чем Geely Atlas. Колёсная база новинки тоже уступает: 2 640 против 2 670 мм.

Geely Icon сертифицирован с турбированным трёхцилиндровым мотором объёмом 1.5 литра, мощность которого составляет 177 л.с. Предполагается, что в паре с ним будет работать 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Ну а так как основным рынком для Geely Icon станет Китай, то системы полного привода, скорее всего, для него не предусмотрено.

В продаже новый кроссовер должен появиться до конца 2019 года. Последней новинкой Geely на российском рынке стал кросс-хэтчбек GS.

Фото: Пресс-служба Geely.
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#Geely