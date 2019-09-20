Лавров: США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе

Соединенные Штаты уже начали работу по размещению оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего", опубликованной на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, уже видны тревожные признаки начала в США медийной компании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Вашингтон так и не ратифицировал.

Проявлением ревизионизма назвал Лавров политику Вашингтона в области стратегической стабильности. По мнению главы МИД, "торпедирование" США Договоров по ПРО и РСМД создают риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями, пишет ТАСС. К ревизионистским действиям Лавров также отнес выход США из плана действия по иранской ядерной программе и отказ от выполнения решений Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию.

Напомним, в конце августа на церемонии, посвященной официальному началу работы космического командования США, президент Дональд Трамп заявил, что космос может стать следующей областью военных действий. По его словам, новая структура будет защищать ключевые интересы Вашингтона в космосе.

Позже председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфордр выступил с заявлением, в котором назвал главных противников США в космосе. По его мнению, это Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Космос - это зона соперничества, убежден Данфорд, а названные страны развили потенциал, который угрожает США.