Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем

Пока в Daimler решают, отказываться ли от двигателей внутреннего сгорания, в Mazda проявляют упорство и не оставляют тему с развитием проекта по созданию автомобиля с роторным двигателем.

Японский журнал Motor Magazine опубликовал патент Mazda, на котором изображена зона программируемой деформации. И, как пишут коллеги, она несопоставима ни с одной из выпускающихся моделей компании, а значит, можно предположить, что компания ведёт работы по созданию нового автомобиля.

Предполагается, что это будет спорткар Mazda RX-9. Икуо Маеда, ответственный за исследования и разработки в Mazda, в беседе с Autocar сообщил, что будущее концепта RX-Vision 2015 года по-прежнему обсуждается руководством, поэтому нельзя исключать, что именно он станет прототипом для новинки.

Размеры данного узла позволяют говорить о том, что основу силовой установки будет представлять роторно-поршневой двигатель. Скорее всего, он станет частью гибридной трансмиссии.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Mazda добилась невероятных успехов в области роторных моторов, и они появятся на серийных моделях в течение ближайших нескольких лет.