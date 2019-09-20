Нетленка: Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser

По данным Toyota, на 31 августа 2019 года совокупный объём проданных автомобилей серии Land Cruiser составил 10 миллионов единиц. Таким образом, Land Cruiser - самый продаваемый автомобиль компании, история которого началась 1 августа 1951 года.

Первоначально в год Toyota экспортировала не более ста экземпляров внедорожника, к 1965 году объём составлял примерно 10 тысяч автомобилей, на сегодняшний день глобальные продажи внедорожника составляют около 400 тысяч машин.

В компании гордятся надёжностью Land Cruiser и приводят в пример экземпляры, которые и сегодня, несмотря на солидный возраст (свыше 50 лет), продолжают выполнять свои задачи - посмотреть на такие машины можно на специальном промо-сайте, созданном в честь 10-миллионного проданного Land Cruiser.

В России можно купить Toyota Land Cruiser Prado по цене от 2 499 000 рублей и Land Cruiser 200 - от 4 725 000 рублей.

Напомним, недавно в Сети появилась информация о флагманском Land Cruiser нового поколения, которую в Toyota опровергли.