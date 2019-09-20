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20.09.2019 08:18
Рубрика: Легковые авто

Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Российское представительство ООО "Тойота Мотор" в своём письме заявило, что "информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" является "ложной".

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Напомним, ранее в Сети появились подробности о преемнике "двухсотого", которые касались названия будущего внедорожника, изменений в линейке силовых агрегатов и даты премьеры. Предполагалось, что новый Land Cruiser сменит индекс на "300", из гаммы уберут двигатели V8, оставив лишь "шестёрки", а презентацию проведут осенью 2020 года.

Также в "Тойота Мотор" отметили, что новость о следующем Land Cruiser "сопровождается недостоверным изображением".

Отметим, что "РГ" не выдавала опубликованный рендер новинки за реальное изображение и подчёркивала тот факт, что это не фото, а лишь попытка независимого художника представить то, как мог бы выглядеть преемник Land Cruiser 200.

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#Toyota