Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser

Российское представительство ООО "Тойота Мотор" в своём письме заявило, что "информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" является "ложной".

Напомним, ранее в Сети появились подробности о преемнике "двухсотого", которые касались названия будущего внедорожника, изменений в линейке силовых агрегатов и даты премьеры. Предполагалось, что новый Land Cruiser сменит индекс на "300", из гаммы уберут двигатели V8, оставив лишь "шестёрки", а презентацию проведут осенью 2020 года.

Также в "Тойота Мотор" отметили, что новость о следующем Land Cruiser "сопровождается недостоверным изображением".

Отметим, что "РГ" не выдавала опубликованный рендер новинки за реальное изображение и подчёркивала тот факт, что это не фото, а лишь попытка независимого художника представить то, как мог бы выглядеть преемник Land Cruiser 200.