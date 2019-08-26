Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала

Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser. Предполагается, что японцы в виду иконического статуса внедорожника пойдут по пути эволюции внешности.

Стоит понимать, что это не настоящие фото "трёхсотого", а всего лишь рендерные изображения. Скорее всего, на данном этапе даже Toyota не приняла окончательного решения по дизайну нового поколения Toyota Land Cruiser. Отметим, что в комментариях представленный вариант LC 300 в большей степени получил отрицательные критические отзывы: многие отметили, что в данном представлении слишком много отсылок к американскому Cadillac.

Тем не менее, кое-какие подробности о следующем поколении Toyota Land Crusier известны. Ожидается, что внедорожник дебютирует в 2021 году, а в его моторной гамме больше не найдётся места двигателям V8.

Ранее "РГ" публиковала фото Toyota Land Cruiser 200 в нестандартном обвесе, поэтому не исключено, что до смены генераций модель пройдёт через небольшой рестайлинг.

В настоящее время LC 200 в России можно купить начиная от 4 875 000 рублей. Для внедорожника доступны бензиновый и дизельный V8 мощностью 309 и 249 л.с. соответственно, в пару к которым предлагается 6-ступенчатый "автомат".