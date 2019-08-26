Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей 25.08.2019
На "Жигули" поставили колеса из дисков для болгарки 25.08.2019
На службе аэродромов: УАЗ вспомнил о своем уникальном автомобиле 24.08.2019
Видео: пожарные успели потушить загоревшуюся на ходу машину 24.08.2019
26.08.2019 10:21
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала

Текст: Евгений Костин

Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser. Предполагается, что японцы в виду иконического статуса внедорожника пойдут по пути эволюции внешности.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре

Стоит понимать, что это не настоящие фото "трёхсотого", а всего лишь рендерные изображения. Скорее всего, на данном этапе даже Toyota не приняла окончательного решения по дизайну нового поколения Toyota Land Cruiser. Отметим, что в комментариях представленный вариант LC 300 в большей степени получил отрицательные критические отзывы: многие отметили, что в данном представлении слишком много отсылок к американскому Cadillac.

Тем не менее, кое-какие подробности о следующем поколении Toyota Land Crusier известны. Ожидается, что внедорожник дебютирует в 2021 году, а в его моторной гамме больше не найдётся места двигателям V8.

Фото: Perodua Bezza
Toyota поможет появиться на свет еще одному автопроизводителю

Ранее "РГ" публиковала фото Toyota Land Cruiser 200 в нестандартном обвесе, поэтому не исключено, что до смены генераций модель пройдёт через небольшой рестайлинг.

В настоящее время LC 200 в России можно купить начиная от 4 875 000 рублей. Для внедорожника доступны бензиновый и дизельный V8 мощностью 309 и 249 л.с. соответственно, в пару к которым предлагается 6-ступенчатый "автомат".

Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей
На службе аэродромов: УАЗ вспомнил о своем уникальном автомобиле
#Toyota