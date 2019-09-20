В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Напомним, тела курьеров с огнестрельными ранениями в голову были найдены в служебном помещении вокзала. Погибшие сопровождали сумку с наличностью, в которой находилось более семи миллионов рублей. Деньги исчезли. Убийца курьеров поджег помещение, чтобы скрыть следы преступления.

- Подозреваемый в двойном убийстве задержан. Он работает в той же организации, что и погибшие, и дает признательные показания, - рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК: убийство, разбой и умышленное повреждение имущества.