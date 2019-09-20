Президенты России и Киргизии попробовали хлеб из полевой пекарни

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командование стратегических учений "Центр-2019". Российский лидер остался доволен исполнением маневров.

В пятницу глава государства вместе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым почти час наблюдали за тем, как войска России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана,Таджикистана и Узбекистана на полигоне Донгуз недалеко от Оренбурга вместе отражали агрессию условного террористического государства. Такова была легенда учений.

После просмотра, оба лидера поблагодарили командование учений.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил, что учения прошли планово "все цели учений достигнуты... Верховный главнокомандующий доволен".

После учений Путин и Жээнбеков в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова попробовали хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне.

"Что предлагаете отведать?" - спросил Путин, подойдя к столам с караваем и пирогами. Президенту рассказали, что все это было приготовлено в прицепном хлебопекарном блоке прямо во время учений.

В итоге Путин и Жээнбеков попробовали хлеб и выпили по чашке чая. Во время беседы за чаепитием российский лидер отметил успех учений, а потом поблагодарил пекарей за работу.

Путин с Жээнбековым также успели посетить шатер юнармейцев, которые также приехали посмотреть на учения. Ребята рассказали президенту о развитии юнармейского движения в Оренбуржье.