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20.09.2019 12:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Калининградской области ответил на заявление США о прорыве ПВО

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление американского генерала Джеффри Ли Харригяна относительно преодоления ПВО в самом западном регионе РФ. Губернатор посоветовал военачальникам, составлявшим план уничтожения системы противовоздушной обороны, сначала ознакомиться с историей России.

Фото: iStock
ГД: Заявление США о Калининграде разрушает доверие между странами

- В исторической литературе подробно описаны судьбы людей, которые строили планы относительно нашего государства, - заявил корреспонденту "РГ" Антон Алиханов. - Тем, кто делает громкие заявления о нападении на Калининградскую область, будет небесполезно прочитать, чем русский народ оборачивал все эти планы для их разработчиков. С историей спорить сложно.

Как напомнил глава Калининградской области, регион является основным местом базирования Балтийского флота Российской Федерации. И с точки зрения технического и материального состояния войск, и с точки зрения боевого духа военных Балтфлот находится в прекрасной форме.

- Мы, разумеется, выступаем категорически против всякой агрессии. Но мы этой агрессии не боимся, - добавил Алиханов.

Ранее глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян сообщил журналистам, что США готовы ответить на гипотетическую "агрессию" со стороны России уничтожением системы противовоздушной обороны Калининграда. По его словам, у НАТО есть соответствующий план.

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