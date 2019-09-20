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20.09.2019 15:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство Крыма ушло в отставку

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Решение об отставке правительства Крыма приняли во время сегодняшнего заседания Совета министров республики.

Госсовет Крыма избрал председателя

В соответствии с законодательством правительство слагает свои полномочия после избрания нового главы РК. Им сегодня снова стал Сергей Аксенов. Ему же и предстоит назначить на должности министров и руководителей иных органов исполнительной власти. Согласовывать с депутатами Госсовета РК придется только премьер-министра, вице-премьеров и двух министров (экологии и туризма).

Аксенов заявил, что существенного обновления состава Совмина не произойдет. Почти все руководители останутся на своих местах.

Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности

- На следующей неделе проведем встречи с каждым без исключения, - сказал он. - Перед нами стоят амбициозные и непростые задачи, которые по плечу профессионально состоявшейся и зрелой команде. Она сегодня есть, но совершенствовать работу нам предстоит на протяжении последующих пяти лет.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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