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Рубрика: Власть

Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.

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По его словам, сейчас СВР занимается сбором данных о том, кто может стоять за атакой дронов на саудовские НПЗ. "Мы собираем эти данные, но окончательных выводов пока не делали", - цитирует ТАСС Нарышкина.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что обвинения в адрес Ирана в атаке на предприятия Saudi Aramco не подкреплены фактами и нагнетают напряженность в регионе. По его словам, Москва крайне озабочена инцидентом и выступает за объективное расследование обстоятельств произошедшего.

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Напомним, два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". США обвинили в произошедшем Иран, такого же мнения придерживается и Саудовская Аравия. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отрицают.

Центральное командование Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов. Американские специалисты помогают местным властям в оценке атак на нефтяные объекты королевства.

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