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20.09.2019 14:21
Рубрика: Общество

Началась прямая трансляция штурма "Зоны 51"

Текст: Мария Гафурова

Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне. Планируется, что сегодня большое количество людей попытается прорваться на объект - добровольцы уже начинают собираться в близлежащих городах, а военные добавили на ограждения колючей проволоки.

Трансляцию на YouTube запустил пользователь под ником LDG Station. Она длится уже шесть часов, но пока что владелец канала просто общается со своими зрителями. В описании к видео блогер отметил, что надеется увидеть на закрытой базе инопланетян.

Фото: EPA-EFE/BEN WENZ
Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51"

Акция под названием "Штурм зоны 51: Они не смогут остановить всех нас" (Storm Area 51: They Can"t stop Us All) началась как шутка в Facebook - однако довольно быстро она вышла из-под контроля. Активисты с энтузиазмом восприняли эту идею - на штурм записались более 1,2 миллионов человек. Штурмовать закрытую военную базу, расположенную в пустыне Невады, решили в стиле "Наруто": головой вперед, с вытянутыми за спиной руками. По словам организаторов, это позволило бы им двигаться быстрее пуль военных.

Штурм запланировали на 20 сентября - однако некоторые желающие попытались прорваться на секретный объект раньше. Так, суд на 10 дней арестовал двух блогеров - Тиса Гранзира и Говерта Свейпа - за попытку проникнуть в "Зону 51". Молодые люди попытались пересечь границу военного объекта на машине, однако были задержаны - при них были обнаружены ноутбуки, видеокамеры и беспилотники.

За несколько дней до начала штурма Федеральное авиационное управление США закрыло воздушное пространство над базой - запрет, в том числе, распространяется на дроны. Как пишет издание Independent со ссылкой на жителя города Рейчел, расположенного неподалеку от секретного объекта, Йорг Арну, за воротами "Зоны 51" военные установили внушительный шипованный барьер, добавили прожекторов и накрутили дополнительной ключей проволоки на ограждение. Тех, кто все же решится пересечь границу секретного объекта, также ждет штраф в 1000 долларов.

Фото: ADVENTURES with Christian / youtube.com
Блогер снял на видео секретную американскую "Зону 51"

Местные жители беспокоятся, что активисты, пришедшие на штурм, будут не готовы к суровым условиям пустыни.

- Те, кто знает, чего ожидать в кемпинге в пустыне, будут хорошо проводить время. Те, кто ищет большую вечеринку, будут разочарованы, - рассказал Independent Йорг Арну.

Обеспокоены большим наплывом людей и местные власти - тем не менее, по словам комиссара округа Линкольн Варлина Хигби, в городах сделано все, чтобы принять от 30 000 до 40 000 человек. На месте акции также будут дежурить медики и правоохранительные органы.

Напомним, "Зона 51" - это распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада. По одной из версий, с 1955 года там разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования НЛО. Раззадоривало конспирологов и поведение властей США - существование объекта они признали только в 2013 году.

Общество Ежедневник РГ-Видео
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