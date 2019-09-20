Три стихии: тест-драйв кроссоверов Jaguar в Словении

Бензин, дизель или электричество? На этот извечный вопрос не первый год стремятся ответить ведущие автопроизводители, пытаясь найти путь к сердцу и кошельку покупателя. У Jaguar, в отличие от многих конкурентов, в линейке есть все три варианта силовых установок, да еще и представлены они в таком востребованном классе, как кроссоверы. Корреспондент "РГ" отправился в Словению, чтобы опробовать всю линейку британских "проходимцев", оснащенных тремя разными силовыми установками и выяснить, кто из них лучше подойдет для вальяжного путешествия по уютной европейской глубинке.

Итак, британское трио: F-Pace, E-Pace и электрический I-Pace. На знакомство с ними у нас всего пара дней, притом, что журналистов, как обычно, вдвое больше, чем машин, зато маршрут довольно протяженный.

Из трёх моделей на статус новинки тянет разве что F-Pace 2019 модельного года. Первый кроссовер Jaguar, появившийся на рынке ещё в 2016 году, сейчас заслуженно пожимает плоды повсеместного спроса на этот сегмент, являясь самой популярной моделью в линейке бренда. Очередной рестайлинг не выглядят масштабными, но, безусловно, заслуживают внимания.

Внешне F-Pace остался прежним. Но теперь модель в бензиновом исполнении получила более вместительный топливный бак, который вмешает не 63, а сразу 82 литра. Конечно, добавились и новые опции, призванные сделать поездку не только более комфортной, но и более безопасной.

Также модель получила более продвинутый адаптивный круиз-контроль с опцией активного подруливания при движении в полосе.

Базовая комплектация теперь включает передние и задние парктроники. Кроме того, в стандартное оснащение теперь входит система экстренного торможения, камера заднего вида, 10-дюймовый сенсорный экран Touch Pro, сменивший более дешевый 8-дюймовый экран.

Под капотом у нашего автомобиля был 240-сильный дизель, так что c динамикой здесь всё вроде бы в порядке, но, забегая вперед, в сравнении с двумя другими моделями F-Pace показался немного громоздким и неповоротливым, на узких словенских дорожках ему было явно тесновато.

Более компактный E-Pace в отсутствии каких-либо обновлений хоть и оказался самым "неинтересным" из всей троицы, но подарил исключительно приятные эмоции.

Маневренный и резвый, под капотом приятно урчал топовый двухлитровый 300-сильный бензиновый турбомотор, но в то же время наделённый всеми плюсами кроссовера, автомобиль показался самым сбалансированным и легким в управлении как на шоссе, так и в горах.

Единственная ложка дегтя это "лишний вес" E-Pace. Из-за устаревшей платформы масса автомобиля зашкаливает за 1,8 тонны, что даже больше, примерно на 60 килограмм, чем у старшего и более габаритного F-Pace, кузов которого на 80% сделан из алюминия.

Поэтому можно предположить, что с менее тяговитым мотором, например в 200 или 249 "лошадок", ощущения от езды на E-Pace могут оказаться уже другими. Впрочем, эффектный дизайн, небольшие габариты и относительно доступная цена способны перекрывает многие минусы.

Самой интригующей стала поездка на полноприводном I-Pace. Насыщенная программа поездки не предполагала дополнительное время на "заправку" в течение дня, а это значит, что расходовать заряд батареи I-Pace, которого лишь теоретически хватает на 480 километров, приходилось осторожно.

К езде на электрическом кроссовере нужно привыкнуть. Дело здесь не только в естественной для электромобилей бесшумности хода, дело в потрясающей маневренности и динамике, которые поначалу просто обескураживают.

За рулем I-Pace, передового представителя сегмента, понимаешь, что все разговоры об ущербности электромобилей в не самом далеком будущем уйдут в прошлое. Из года в год запас хода у них растёт, улучшаются другие показатели, а вот цены постепенно снижаются.

В случае I-Pace избитое журналистское "под капотом" неактуально - два электромотора расположены на осях, суммарно они выдают внушительные 400 "лошадок" или 696 Нм крутящего момента, поэтому нет ничего удивительного в том, что до сотни машина разгоняется меньше, чем за 5 секунд.

Еще одна особенность езды на электрическом кроссовере это система рекуперации при торможении, которая позволяет на ходу пополнять заряд батареи.

У I-Pace есть два режима рекуперации. В одном из них, более высоком, режиме управлять автомобилем легко можно одной ногой. Если убрать ногу с педали газа замедление будет столь стремительным, что в большинстве случав нажимать на саму педаль тормоза даже не нужно. В таком режиме запас хода увеличивается, но сама езда настолько непривычно, что хочется поскорее переключиться на более низкий режим, где процесс передвижения интуитивно более понятен. В итоге на практике заряда батареи I-Pace хватило на 300-320 километров.

Яма, Блед и русский след

Словения, пожалуй, одна из самых нераскрученных и малоизвестных для российских туристов стран центральной Европы. Вроде бы есть море и курорты, но большинство выбирают пляжи соседних Хорватии и Италии. За балканской кухней и колоритом в основном ездят в Сербию, тем более, что в последней, в отличие от более европеизированной Словении, для общения, особенно со старшим поколением, вполне может хватить и русского языка.

Тем приятнее открывать для себя новую страну, когда ты о ней мало, что знаешь и, как следствие, ничего особого и не ждёшь.

Наш маршрут лежал на юг от Любляны, к морю, затем поднимался на север, вдоль итальянской границы и порой ненадолго мы заезжали на территорию соседней страны. Визуальных отличий при этом было немного. Помимо указателей на разных языках, качество дорожного покрытия в Словении оказалось получше.

За рулём Jaguar так и хочется "притопить", но в Словении особо не погоняешь. Да, с российскими номерами дорожные камеры в Европе не страшны и чтобы встретить на дороге полицейских нужно постараться, но в Словении развито скрытое патрулирование, когда стражи порядка передвигаются на машине без опознавательных знаков.

К тому же, местные ездят так неторопливо и размеренно, что очень быстро начинаешь адаптироваться к такому спокойному ритму, да и куда спешить, когда за окном сплошная красота?

На нашем маршруте оказалась одна из главных достопримечательностей Словении - система пещер Постойнска-Яма, протянувшаяся почти на 25 километров, что делает её крупнейшей в Европе. Пять из них открыто для посещения туристов. То, что пещера достопримечательность международного уровня сразу понятно по парковке перед ней - сюда приезжают буквально со всей Европы. Всего за 200 лет с момента открытия её для публичного доступа посетили около 40 млн туристов.

Пещера действительно поражает воображение, особенно когда проезжаешь из одного подсвеченного зала в другой на специальном поезде. Изумительная красота сталактитов и сталагмитов самых причудливых форм и цветов, огромных галерей, высотой с многоэтажный дом, дополняется уникальной фауной - здесь, в частности, обитает европейский протей, крохотная амфибия, которую называют детенышем дракона или человеческой рыбкой.

Ещё одно примечательное место в Слоении, причём тесно связанное с Россией - перевал Вршич. Его высота кажется небольшой - 1611 метров, но на строительстве дороги во время первой мировой войны погибли около 10 тысяч наших соотечественников. Австро-Венгрия, в которую тогда входила и Словения, устроила здесь гигантский концентрационный лагерь русских военнопленных.

Рядом с дорогой в 1916 году они построили православную деревянную часовню, посвящённую погибшим после схода лавины соотечественникам. Словенские власти не так давно её отреставрировали, и сейчас она имеет статус военного мемориала.

После перевала едем в финальную точку, город Блед, который раскинулся на берегах очень живописного одноименного озера. Посетить это место стоит не только ради природных красот, но и отлично сохранившегося средневекового замка, величественно раскинувшегося на господствующей над городом высоте.

Можно еще много рассказывать и о потрясающей словенской кухне, о живописнейших виноградниках, о приветливых и радушных местных жителях. Но лучше собрать чемоданы и отправиться в Словению самостоятельно, причем обязательно на автомобиле!

Несмотря на то, что E-Pace, как было сказано выше, мне показался чуть более подходящим для путешествия по Словении, F-Pace и I-Pace дарят другие, сугубо индивидуальные эмоции и ощущения от вождения. А это значит, что в битве моделей и моторов можно в этот раз обойтись без победителей и побежденных.