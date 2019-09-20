В Беларуси выросло число пожилых людей

По данным министерства, на начало текущего года в Синеокой количество пожилых людей старше 60 лет составило около 22 процентов всего населения, а еще семь лет назад эта цифра едва превышала 19 процентов. Такая динамика "ставит на повестку дня вопрос совершенствования системы социального обслуживания", - констатировал Румак.

Когда заходит речь о поддержке пожилых граждан, уточнил он, то в первую очередь имеется в виду предоставление социальных услуг. В то же время люди отличаются по состоянию здоровья, способности к самообслуживанию. Поэтому к каждому нужно подходить индивидуально. Кому-то достаточно помочь с уборкой квартиры, доставить продукты и лекарства. Есть люди, которым требуется постоянный уход. В таких случаях нужно рассматривать вопрос об интегрированной помощи, чтобы при необходимости объединить социальный уход и медицинскую помощь.

Кстати, и, по мнению главы Минздрава РБ Владимира Караника, несмотря на возможности органов государственного правления, вряд ли республика сможет только собственными силами создать полноценную систему. "Должна быть обширная кооперация государства, общественных организаций, неправительственных фондов", - убежден он.

В ближайшие 50 лет объемы помощи, необходимой пожилым людям, будут только увеличиваться. Это, во-первых, ощутимые финансовые нагрузки на государство, во-вторых, серьезная социальная проблема. Если не наладить систему интегрированной помощи, возрастет напряженность в обществе. Поэтому решать вопрос нужно уже сейчас. Одним из начальных этапов стало введение в новую редакцию закона о здравоохранении понятия "медико-социальная помощь". "Закон прошел обсуждение, думаю, на осенней сессии в первом чтении он будет рассмотрен", - полагает Караник.