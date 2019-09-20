В Госдуме предлагают ввести большие штрафы за вмешательство в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обсудила информацию ЦИК РФ и Роскомнадзора об имеющихся фактах нарушений. В результате было решено подготовить поправки о серьезной ответственности для Facebook, Google и других иностранных компаний, которые предпринимают попытки повлиять на исход российских выборов. Один из вариантов - прописать штрафы за нарушение законов о выборах в проекте о ложных фактах в соцсетях.

Думская комиссия рассмотрела материалы о действиях компаний Facebook и Google в так называемый "день тишины" перед выборами и в ходе самого единого дня голосования 8 сентября. В дискуссии приняли участие представители ЦИК, Роскомнадзора и Минюста, а также МИД России. О результатах разговора журналистам рассказали депутаты, принявшие участие в заседании.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. Также оценили политическую рекламу в соцсетях и в Роскомнадзоре. В ходе заседании депутаты получили подтверждения этих заявлений, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Представитель Роскомнадзора сообщил парламентариям, что интернет-гиганты действительно нарушали российские законы. В преддверии выборов это была агитация в пользу участия в запрещенных митингах. В день голосования площадки также активно использовались для публикации агитационных и политических материалов. "Это далеко не журналистика, это уже называется политический акционизм", - заявил глава думской комиссии, также возглавляющий комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Он добавил, что представитель МИД на заседании рассказал о законодательстве других стран, касающемся защиты их суверенитета.

"Оказывается, вся повестка формируется за границей, в Америке, в России нет полноценного юридически значимого офиса, с которым можно вести диалог, - продолжил парламентарий. - Поэтому здесь есть необходимость нам проработать инициативы с тем, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по российскому законодательству".

В ходе заседания был рассмотрен зарубежный опыт на данную тему. Выяснилось, что российское законодательство намного гуманнее, чем американское и немецкое. На Западе защищают свой суверенитет гораздо более жесткими мерами, рассказал депутатам представитель МИД. Например, немецкий закон о мерах против несанкционированных митингов предусматривает наказание не только для участников, и для тех, кто провоцирует людей. Наказание предусмотрено до одного года лишения свободы, сообщил Пискарев.

"Надо принимать законы, чтобы явно откровенные нарушения закона преследовались штрафами, - резюмировал он. - Это практика мировая. Должны быть штрафы в миллион, десятки миллионов, может, сотни миллионов рублей за вмешательство и нарушение российского законодательства".

По его словам, участники заседания договорились активно работать над законодательными инициативами на эту тему.

Один из вариантов - прописать санкции для иностранных социальных сетей за нарушение законодательства РФ о выборах ко второму чтению резонансного законопроекта о мерах против распространения в соцсетях ложных фактов. Об этом рассказал по итогам заседания первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Имеется в виду принятый в первом чтении проект единороссов Сергея Боярского и Андрея Альшевских. Этот вариант будет обсуждаться с фракцией и с профильным комитетом Госдумы, сообщил он в комментарии ТАСС.

Кстати, в верхней палате уже поддержали коллег из нижней: глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что полностью разделяет точку зрения о необходимости существенного увеличения штрафов для иностранных компаний, вмешивающихся в дела РФ.

Теперь комиссия намерена выяснить, планируют ли вообще Google и Facebook работать на территории РФ, соблюдая российское законодательство. Для этого депутаты пригласят на следующее заседание 27 сентября их представителей.

Члены комиссии также рассмотрели другие факты вмешательства - публикации немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях. Представители компании отказались явиться на встречу с комиссией.

Как рассказал "РГ" член профильного комитета Адальби Шхагошев, на заседании он представил доказательства "вопиющего политического вмешательства DW во внутренние дела РФ". Среди прочего он предложил Генпрокуратуре, Роскомнадзору и Минюсту дать оценку предложению компании о создании организационных структур с участием США и стран ЕС для наведения порядка на Северном Кавказе.

Если "Немецкая волна" опять отвергнет приглашение комиссии, не представит объяснений, то депутаты будут добиваться того, чтобы представительство СМИ в России было лишено аккредитации, сообщил Шхагошев. Кроме того, возможно обращение в Генпрокуратуру для возбуждения административного дела.