В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом

Планы Минска упростить визовый режим с Евросоюзом не скажутся на интеграции с Россией, считают в Кремле.

"Это внутреннее дело Беларуси. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Беларусью, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами", - объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До того как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты и заморожены, Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии, решались вопросы реадмиссии. Поэтому это нормальная практика", - считает представитель Кремля.

Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко решил подписать соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.