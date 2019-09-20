В Сеть попало видео покушения на полицейских в метро Москвы

У “Ъ” появилось видео покушения на полицейских в метро. pic.twitter.com/6jUVgTNiDe — Коммерсантъ (@kommersant) 20 сентября 2019 г.

Издание отмечает, что на видео - нашумевшее происшествие в комнате полиции на станции метро "Рязанский проспект" с участием прапорщика Алексея Смирнова.

Напомним, он расстрелял двоих коллег, которые задерживали его по подозрению в получении взятки. Один из участников операции погиб, второй находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Ранее изложенные обстоятельства соответствуют происходящему на видео. Однако подлинность этих кадров пока официально не подтверждена.

Тем временем в Пресненский районный суд поступило ходатайство СК об аресте Смирнова, передает РИА Новости. Прапорщику инкриминируется посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это одно из самых тяжких преступлений, предусмотренных нашим законодательством. Прапорщику грозит пожизненное заключение. ГСУ СК столицы разбирается во всех обстоятельствах трагедии и мотивах стрелка.