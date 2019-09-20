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20.09.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сеть попало видео покушения на полицейских в метро Москвы

Текст: Сергей Бабкин
В Twitter издания "Коммерсантъ" появилось видео, на котором полицейский расстреливает коллег в служебном помещении.

Издание отмечает, что на видео - нашумевшее происшествие в комнате полиции на станции метро "Рязанский проспект" с участием прапорщика Алексея Смирнова.

Напомним, он расстрелял двоих коллег, которые задерживали его по подозрению в получении взятки. Один из участников операции погиб, второй находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Ранее изложенные обстоятельства соответствуют происходящему на видео. Однако подлинность этих кадров пока официально не подтверждена.

В Москве мужчина расстрелял прохожих у входа в метро

Тем временем в Пресненский районный суд поступило ходатайство СК об аресте Смирнова, передает РИА Новости. Прапорщику инкриминируется посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это одно из самых тяжких преступлений, предусмотренных нашим законодательством. Прапорщику грозит пожизненное заключение. ГСУ СК столицы разбирается во всех обстоятельствах трагедии и мотивах стрелка.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Компании Транспорт Московский метрополитен ЦФО Москва
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В Сеть попало видео покушения на полицейских в метро Москвы