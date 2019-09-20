За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "Автостат".

На представленном графике видно, что за исследуемый период стоимость машин в целом росла. Однако были периоды, когда цена, пусть ненамного, но шла в минус. Это произошло летом 2015 и 1016 года.

В качестве главной причины, которая повлияла на динамику стоимости автомобилей, аналитики назвали инфляцию.

- Наиболее активно цены росли в конце 2014 - начале 2015 года, когда падение рубля было наиболее резким. Весьма ощутимое повышение цен происходило также в первой половине 2016-го и 2017-го. В начале текущего года автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20 процентов, а затем рост стоимости автомобилей происходил постепенно, - пояснили в агентстве.

Повышение цен полностью компенсировало падение рубля по отношению к основным мировым валютам. Но из-за инфляции, с большой долей вероятности, цена на автомобили продолжит расти. Правда, эксперты не прогнозируют в ближайшее время резкого ее повышения. Причина - в том, что авторынок в России с начала 2019 года демонстрирует падение.

Ранее эксперты назвали самые невостребованные автомобили на рынке РФ, а также озвучили, сколько россиян имеют несколько автомобилей.