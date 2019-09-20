Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Daimler прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания 15:04
Видео: пожарные в Венгрии опозорились на показательном шоу 14:00
Geely представила новый кроссовер с дизайном концепта 13:37
Нетленка: Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser 12:00
20.09.2019 14:38
Рубрика: Легковые авто

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "Автостат".

На представленном графике видно, что за исследуемый период стоимость машин в целом росла. Однако были периоды, когда цена, пусть ненамного, но шла в минус. Это произошло летом 2015 и 1016 года.

В качестве главной причины, которая повлияла на динамику стоимости автомобилей, аналитики назвали инфляцию.

Фото: Пресс-служба Ford.
Американцы думают, что электрокары заправляют бензином

- Наиболее активно цены росли в конце 2014 - начале 2015 года, когда падение рубля было наиболее резким. Весьма ощутимое повышение цен происходило также в первой половине 2016-го и 2017-го. В начале текущего года автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20 процентов, а затем рост стоимости автомобилей происходил постепенно, - пояснили в агентстве.

Повышение цен полностью компенсировало падение рубля по отношению к основным мировым валютам. Но из-за инфляции, с большой долей вероятности, цена на автомобили продолжит расти. Правда, эксперты не прогнозируют в ближайшее время резкого ее повышения. Причина - в том, что авторынок в России с начала 2019 года демонстрирует падение.

Ранее эксперты назвали самые невостребованные автомобили на рынке РФ, а также озвучили, сколько россиян имеют несколько автомобилей.

FAW дразнит россиян обманчиво заманчивым ценником на новый седан
Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris