Фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда Алины Загитовой

Российская фигуристка Александра Трусова установила два мировых рекорда на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе впервые в истории женских турниров выполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе.

За свою произвольную программу 15-летняя фигуристка получила от судей 163,78 балла и по сумме двух программ набрала 238,69 балла. Тем самым она установила мировые рекорды в произвольной программе, а также по набранным баллам по сумме двух прокатов.

Прежний рекорд принадлежал действующей чемпионке мира Алине Загитовой - он был зафиксирован на уровне 158,50 и 238,43 балла соответственно.

Напомним, недавно Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Российская фигуристка получила сертификаты, которые закрепили за ней первое успешное исполнение двух четверных прыжков - тулупа и лутца - на официальных соревнованиях.

В начале сентября в Москве прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России. Трусова на контрольных прокатах также исполнила три прыжка в четыре оборота: четверной лутц, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и еще один четверной тулуп одиночным прыжком. Алина Загитова безошибочно исполнила две программы, исполнив фирменный каскад "тройной лутц - тройной ритбергер". У Евгении Медведевой с прыжками все обстояло не так хорошо.