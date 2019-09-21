Какие силы и средства отправят США в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Как сообщает The Associated Press, это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отложил любой "немедленный военный удар" по Ирану в ответ на атаку дронов на объекты саудовской нефтяной промышленности.

Министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам в Пентагоне, что это станет "первым шагом к усилению безопасности в зоне Персидского залива", и он не исключает "дополнительных действий в будущем". Со своей стороны генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отметил, что более подробная информация о развертывании американских сил в регионе будет обнародована в ближайшие дни, однако речь не идет о дополнительной отправке на Ближний Восток "тысяч американских военнослужащих". По его словам, дополнительное оборудование и войска дадут саудитам больше шансов для защиты от нетрадиционных воздушных атак.

"Ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневая система защитных возможностей снизит риск скопления дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана", - сказал он. Эспер и Данфорд отказались обсуждать любые потенциальные движения судов в регион, хотя несколько кораблей ВМС США находятся в Персидском заливе.

Другие источники агентства сообщили, что речь идет, скорее всего, об отправке не тысяч, а нескольких сотен американских военных, а оборонительное оборудование, направляющееся на Ближний Восток, вероятно, будет включать ракетные комплексы "Патриот" и, возможно, усовершенствованные радары.

Как отмечают эксперты, дополнительное оборудование противовоздушной и противоракетной обороны для Саудовской Аравии будет предназначено для укрепления ее обороноспособности на севере страны, поскольку большинство ее оборонительных сооружений сосредоточено на противодействии угрозам, исходящим со стороны хуситов, находящихся на юге Йемена.

Ранее Дональд Трамп сказал журналистам, что "проявление сдержанности показывает гораздо большую силу", чем нанесение военных ударов, и он хотел бы избежать тотальной войны с Ираном. Вместо этого он ввел новые санкции в отношении иранского центрального банка и сказал, что проще всего будет нанести "точечные военные удары".

"Если показываешь силу, то надо показывать и сдержанность. Поступать по-другому гораздо проще. Иран знает, что если они будут плохо себя вести, то времени у них нет. Дела у них идут плохо, хотя я бы хотел, чтобы они шли хорошо", - заявил Трамп журналистам после встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Тем временем, как отмечают наблюдатели, Соединенные Штаты до сих пор не предоставили каких-либо веских доказательств того, что Иран несет ответственность за нападения с использованием дронов. В Вашингтоне уверяют, что "расследование продолжается", а шеф Пентагона Марк Эспер в пятницу заявил, что беспилотники и крылатые ракеты, использованные при атаке на саудовские объекты, были произведены Ираном.

По данным АР, судебно-медицинская группа Центрального командования США проводит экспертизу обломков беспилотников, но в Пентагоне дали понять, что это расследование еще не завершено. Специалисты Минобороны США пытаются получить навигационную информацию из обломков, которая, по версии военных чиновнков, может послужить убедительным доказательством того, что удары были нанесены Тегераном. "Атака 14 сентября против нефтяных объектов в Саудовской Аравии представляет собой резкую эскалацию агрессии Ирана", - сказал Эспер, добавив, что США пока демонстрируют "большую сдержанность".

Госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс назвали нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".

Принимая решение о введении дополнительных и жестких санкций в отношении Тегерана, Трамп во второй раз за последние месяцы отказался от крупных военных действий против Ирана, которые, как опасаются многие в Белом доме и Пентагоне, могут спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке. В июне, после того как иранцы сбили американский беспилотник, Трамп первоначально одобрил ответный военный удар, а затем внезапно отменил его, потому что он сказал, что такая атака "убила бы сотни иранцев".

В пятницу хозяин Белого дома заявил: люди думают, что он нападет на Иран "в течение двух секунд", но у него "на самом деле есть достаточно времени". Трамп выступил с этим заявлением перед тем, как собрать свою команду по национальной безопасности в Белом доме, чтобы рассмотреть широкий спектр военных, экономических и дипломатических вариантов в ответ на то, что, по словам представителей американской администрации, было беспрецедентным нападением Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Иран категорически отрицает свою причастность к атакам дронов и предупредил США, что любое нападение вызовет "тотальную войну" с немедленным ответным ударом.